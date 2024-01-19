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وزير سعودي: العالم يحتاج السعودية قوية والناتج المحلي الغير النفطي نما حتى نسبة 65% (فيديو)

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وزير سعودي: العالم يحتاج السعودية قوية والناتج المحلي الغير النفطي نما حتى نسبة 65% (فيديو)
Sputnik
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أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العالم يحتاجون السعودية قوية"، كاشفا كم بات يشكل النفط في اقتصاد المملكة بعدما كان يمثل نسبة 70%.

ففي جلسة خاصة عن المسار المستقبلي في السعودية بمنتدى "دافوس"، أوصح محمد الجدعان قائلا: "العالم يحتاجون السعودية قوية..وإن لم نكن أقوياء لن نساعد المنطقة بالشكل المطلوب، التوقعات رغم الصدمات التي رآها العالم خلال السنوات الماضية هي إيجابية لأننا نصل إلى ذلك من موقع قوة.

وأضاف الجدعان: "من الجانب المالي، استخدمنا السبع سنوات السابقة حتى نحسن الطريقة التي ندير بها المالية العامة بكفاءة أكبر وبعجز أقل في الميزانية، وبالوقت ذاته نركز على ما ننفقه، وأن ننوع الاقتصاد".

وتابع وزير المالية: "الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي هو محل تركيزنا، إذا ما نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي النفطي، انخفض من 70% إلى 35%، لأن الناتج المحلي الغير النفطي نما حتى 65%".

وأردف: "لقد أنتجنا ما يعادل 11 مليون برميل من النفط يومياً خلال العام الماضي، وخفضنا السعر بنسبة 17%، وهذا يظهر مرونتنا وقدرتنا لأن نهجنا واضح في المالية العامة"، كما أن القطاع الخاص خلق الكثير من الوظائف خلال الـ 7 سنوات الماضية ووفر ما يزيد على 800 ألف وظيفة للرجال والنساء خلال عام 2023، مشيراً إلى أن مشاركة النساء تنعش الاقتصاد وتقدر بـ36% وهو أكثر مما استهدفته رؤية 2030".

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المصدر: "الإخبارية"

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