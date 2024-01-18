مصر.. القبض على 7 عناصر إجرامية من جنسيات مختلفة بتهمة تهريب كميات من مخدر "القات"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط عدد من العناصر الإجرامية لمحاولتهم جلب وتهريب كميات من مخدر القات إلى داخل البلاد، قدرت قيمتها المالية بـ8 مليون جنيه.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها: "رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد 7 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات عدة دول"، تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة وخاصة مخدر "القات" وترويجه على عملائهم".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم كمية لمخدر القات وزنت 388 كيلوغرام، و2 ميزان حساس، ومبالغ مالية عملات "أجنبي ومحلية، ومتحصلات بيع المواد المخدرة".

وأردفت الوزارة: "بمواجهتهم، أيدوا ما جاء بالتحريات. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ8 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

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المصدر: RT