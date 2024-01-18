الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتونس في تفعيلها الإصلاحات

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم تونس في تفعيلها الإصلاحات.

وقالت فون دير لاين خلال لقائها برئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الدولي، يوم الخميس، إن "بإمكان تونس أن تعول دائما على دعم الاتحاد الأوروبي في معالجة مختلفة القضايا وتفعيل الإصلاحات".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم تونس، التي تعتبر شريكا مميزا ذا قدرة كبيرة وإمكانيات عديدة في القطاعات الواعدة".

وأكدت: "نعمل مع تونس على تحقيق العديد من جوانب الشراكة الاقتصادية والمالية الاستراتيجية"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستثمر أجنبي وشريك تجاري لتونس.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وتونس وقعا في يوليو عام 2023 مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وإدارة عمليات الهجرة والتعاون في مجال الطاقة.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات