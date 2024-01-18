رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يشرف على إجراءات رفع الكفاءة القتالية لوحدة مدفعية

أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر شهد إجراءات التفتيش الحربي لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية.

وقال المتحدث في بيان: "شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها".

وأضاف البيان: "بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية الذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها لتكون عند أعلى درجات الاستعداد القتالي، أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها".

وأردف المتحدث باسم الجيش المصري: "نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة فى التفتيش، كما ناقش عددا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، مشيدا بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التى ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة".

وحضر إجراءات تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة.

إقرأ المزيد

المصدر: RT