 
مباشر
عاجل
كلمة لعبد الملك الحوثي حول آخر التطورات في المنطقة

سوناك: قرار لندن ضرب مواقع الحوثيين "صائب"

أخبار العالم العربي

سوناك: قرار لندن ضرب مواقع الحوثيين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wt3b

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرار لندن المشاركة في ضرب مواقع حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بأنه قرار "صائب".

وقال سوناك في مؤتمر صحفي: "العدد المتزايد للهجمات غير القانونية على السفن التجارية يدعو للقلق، ويتسبب باضطرابات هائلة للاقتصاد العالمي ويعرض حياة الأبرياء للخطر".

إقرأ المزيد
بريطانيا: الضربات على أهداف للحوثيين كانت
بريطانيا: الضربات على أهداف للحوثيين كانت "دفاعا عن النفس" ولا خطط لمزيد من المهمات حاليا

وتابع: "كان من الصواب أننا قررنا اتخاذ إجراءات لحماية المصالح والأرواح جنبا إلى جنب مع حلفائنا، لقد أعربنا بوضوح عن إدانتنا لهم (الحوثيون)".

وختم بالقول: "سنواصل إرغامهم على الامتناع عن تنفيذ هجماتهم".

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن بريطانيا مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات لمواقع الحوثيين في اليمن إذا استمروا في مهاجمة السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.

ونفذت القوات الأمريكية والبريطانية سلسلة ضربات على مواقع الحوثيين، بينها موقع رادار في العاصمة اليمنية صنعاء وقاعدة بحرية في الحديدة.

وبعد الضربات الأولى أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن مع حلفائها سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه "مثير للغضب".

 

 

 

المصدر: RT  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف يلخص نتائج العام 2023.. أبزر النقاط (فيديو)