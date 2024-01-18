الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تطالب ألمانيا بإلغاء صفقة قذائف دبابات لإسرائيل

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الألمانية بالتراجع عن قرارها بيع إسرائيل 50 ألف قذيفة دبابة، واصفة الصفقة بأنها مشاركة ميدانية بقتل الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن "قرار تزويد إسرائيل بأسلحة الدمار، يشكل تحد لمحكمة العدل الدولية، التي تنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، فضلا عن كونه تحد لعشرات الدول التي ساندت شكوى جنوب إفريقيا أمام المحكمة، وساندتها في مسعاها لمساءلة إسرائيل على جريمتها ضد شعبنا".

وشددت على أن "تزويد إسرائيل بآلاف القذائف التدميرية، هو طعنة غادرة في ظهر شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، واستخفاف بالرأي العام، خاصة الأوروبي، الذي لم يكف عن التظاهر ضد العدوان، والدعوة إلى وقف فوري للحرب الهمجية الإسرائيلية".

وجددت الجبهة الديمقراطية دعوتها إلى حكومة برلين، بـ"إلغاء صفقة قذائف الدبابات الـ 50 ألف، والوقوف إلى جانب شعبنا، والدعوة إلى وقف الحرب، والاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

المصدر: RT