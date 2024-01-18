المغرب.. سجن ورزازات يحتفظ بنزلاء من "شبكة تهجير" للاستنطاق التفصيلي في جلسة 6 فبراير

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتنغير بالمغرب إيداع 5 أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن ورزازات لاستنطاقهم حول تكوينهم شبكة لتنظيم الهجرة السرية و الرشوة والتزوير والمشاركة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها قد استمع يوم الأربعاء إلى المشتبه فيهم الـ5 بالإضافة إلى شخصين من ضحايا هذه الشبكة، حيث واجههم بالدلائل والقرائن التي تضمنتها الملفات المنجزة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

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وذكر موقع "هسيبريس" أنه وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع من قبل النيابة العامة، تم إحالة المجموعة على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم.

وأفاد بأنه تقرر إيداع المتهمين السجن المحلي بورزازات رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار الاستنطاق التفصيلي المقرر في جلسة 6 فبراير المقبل.

وأشار الموقع المغربي إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات تمكنت من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة، للاشتباه في تورطهم في "تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية".

وحسب المعطيات الأولية، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين ضمن الوساطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة القروية إكنيون في إقليم تنغير جنوب شرقي المغرب، عن طريق توفير وثائق تتضمن معطيات تدليسية للحصول على تأشيرات السفر للدول الأوروبية.

المصدر: موقع "هسبريبس" المغربي