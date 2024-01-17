خلال زيارته للمنطقة العسكرية الشرقية.. ملك الأردن يؤكد ثقته بدور قوات حرس الحدود بالدفاع عن المملكة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته يوم الأربعاء قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، ثقته وكل الأردنيين بدور قوات حرس الحدود في الدفاع عن حدود المملكة والذود عنها.

وأعرب الملك عبر أثير الجهاز اللاسلكي عن تقديره العالي لتضحيات نشامى الجيش العربي في الحفاظ على أمن المملكة واستقراره، وفخره بنشامى مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية واعتزازه الكبير بجهودهم وتضحياتهم بخاصة في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب.

واستمع الملك خلال الزيارة إلى إيجاز بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، قدمه قائد المنطقة العسكرية الشرقية حول التطورات الأخيرة على واجهة المنطقة.

His Majesty King Abdullah II, the Supreme Commander of the #Jordan Armed Forces-Arab Army, visits the Eastern Military Region and affirms the confidence of all Jordanians in the role of the Border Guards in defending Jordan’s borders pic.twitter.com/qfI1VDh58Y — RHC (@RHCJO) January 17, 2024

وأكد قائد المنطقة العسكرية الشرقية جاهزية وحدات المنطقة القتالية والمعنويات العالية التي تتمتع بها، مشيرا إلى المهام والواجبات العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية للتطوير والتحديث في مختلف المجالات.

واطلع العاهل الأردني خلال تفقده غرفة العمليات والسيطرة بالقيادة على نظام مراقبة أمن الحدود ونظام الرصد الإلكتروني ونظام بث طائرات الاستطلاع الجوي ونظام متابعة الحالة الجوية.

وأكد الملك عبد الله الثاني ضرورة الاستمرار بمواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة لتوظيفها بشكل مناسب في عمل تشكيلات ووحدات القوات المسلحة كافة.

من جهته، أكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة بتطوير تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها وتزويدها بمختلف الأسلحة والمعدات التي تمكنها من القيام بواجباتها العملياتية بما ينسجم مع طبيعة التهديدات في المنطقة وعلى جميع المستويات.

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يؤكد خلال زيارته قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ثقته وكل الأردنيين بدور قوات حرس الحدود في الدفاع عن حدود الوطن والذود عن حماه #الأردنpic.twitter.com/lXzhl63IEX — RHC (@RHCJO) January 17, 2024

المصدر: RT