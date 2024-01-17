الكويت.. صدور مرسوم أميري بتشكيلة الحكومة الجديدة

أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت اليوم الأربعاء، عن صدور مرسوم أميري بتشكيلة الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وقد تضمن المرسوم الأميري تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدفاع، ووزيرا للداخلية بالوكالة، فيما تم تعيين الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للنفط.

وتألفت التشكيلة الحكومية الجديدة، من عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزيرا للإعلام والثقافة، والدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزيرا للصحة.

عاجل / صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ د. محمد صباح السالم. pic.twitter.com/VjRgTHuXJM — المجلس (@Almajlliss) January 17, 2024

فيما تم إسناد حقيبة وزارة المالية للدكتور أنور علي عبد الله المضف، ووزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة لفراس سعود المالك الصباح.

وحسب المرسوم الأميري، فقد تم تكليف الدكتور سالم فلاح مبارك الحجرف بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في حين كلف داود سليمان عبد الرسول معرفي بحقيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزارة شؤون الشباب، والدكتور عادل محمد عبد الله العدواني بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

فيما أسندت وزارة التجارة والصناعة لعبد الله حمد عبد الله الجوعان، ووزارة الخارجية لعبد الله علي عبد الله اليحيا، ووزارتا العدل والأوقاف لفيصل سعيد نافل الغريب، أما وزارة الأشغال فقد أُنيطت بالدكتورة نورة محمد خالد المشعان.

المصدر: "كونا"