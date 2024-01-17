الجيش الإسرائيلي: إحباط عملية وشيكة من مخيم بلاطة وتصفية الخلية التي كانت تحضرها (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل اليوم الأربعاء، "رئيس البنية التحتية في مخيم بلاطة في نابلس، الذي كان يخطط مع أعضاء خليته لتنفيذ عملية وشيكة وواسعة النطاق".

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وفي بيان مشترك مع الشاباك، قال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال العمليات المشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك في مخيم بلاطة في مدينة نابلس، تم القضاء على خلية إرهابية يرأسها عماد عبد الله أبو شلال خلال غارة جوية دقيقة".

ووفق بيان الجيش الإسرائيلي فقد "كان عبد الله رئيسا للبنية التحتية في مخيم بلاطة في نابلس، وهو أحد البنى التحتية الإرهابية المركزية في الضفة الغربية خلال الآونة الأخيرة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "كان عبد الله مسؤولا عن تنفيذ عدد من الهجمات خلال العام الماضي، بما في ذلك هجوم إطلاق النار في حي شمعون هاتساديك في القدس في أبريل الماضي والذي أصيب خلاله اثنان من سكان القدس. بالإضافة إلى ذلك، كان مسؤولا عن الهجوم التفجيري ضد جنود الجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي والذي أصيب خلاله جندي".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "تم القضاء على الخلية بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بعد تلقي معلومات استخباراتية لجهاز الشاباك تفيد بنوايا عبد الله وخليته لتنفيذ هجوم وشيك. وبعد القضاء عليهم، تم العثور على أسلحة في سيارة الخلية".

وختم البيان بالتأكيد أن "عبد الله وخليته والبنية التحتية الإرهابية في مخيم بلاطة في نابلس تتلقى التمويل والتوجيه من مصادر إيرانية تتعاون مع مقرات إرهابية في قطاع غزة والخارج"، على ما ورد في البيان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت "وصول شهيد مجهول الهوية إثر تفحم الجثمان، إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، نتيجة قصف الاحتلال مركبة قرب مخيم بلاطة".

المصدر: RT