"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي في الـ 16 من يناير

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني فجر اليوم الأربعاء ملخصا للعمليات التي نفذها ضد المواقع الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الإعلام الحربي في بيان "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 16 يناير 2024".

- القطاع الشرقي

1- الساعة 14:00: استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:30: استهداف محيط المستعمرات في منطقة النبي يوشع بدفعات صاروخيّة مناسبة كرد على الاعتداءات على محيط القرى الجنوبيّة.

3- الساعة 16:20: استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي

1- الساعة 10:45: استهداف تجمع لجنود إسرائيليين شرق مستوطنة إفن مناحم بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 16:20: استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:20: استهداف موقع حدب البستان بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

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وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT