السودان يجمّد التعامل مع "إيغاد"

أعلنت وزارة خارجية السودان "تجميد التعامل" مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيغاد"، على خلفية "انتهاك سيادة" السودان.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بسبب دعوة الهيئة لقائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو لحضور قمة في أوغندا يوم الخميس، "في الوقت الذي تدور فيه حرب بين قواته والجيش السوداني".

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وقالت الوزارة (الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان) في بيانها اليوم الثلاثاء إنها "أبلغت جيبوتي التي تتولى الرئاسة الدورية لإيغاد اعتراضها على دعوة قائد المليشيا للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة بكمبالا، في سابقة خطيرة في تاريخ إيغاد والمنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذي اعتبره السودان انتهاكا لسيادته فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق إيغاد، والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية".

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في قوات الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

المصدر: أ ف ب+RT