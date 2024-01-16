مصدر ينفي لـRT استهداف إسرائيل لمواقع إيرانية في ريف حلب الجنوبي

نفى مصدر خاص لـRT المعلومات التي انتشرت في وسائل الإعلام عن استهداف إسرائيلي لمواقع إيرانية في الريف الجنوبي لحلب، مؤكدا أن هذه الأخبار غير صحيحة.

وأوضح المصدر أن المعلومات المتوفرة بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في كل قرى ومدن ريف إدلب الشمالي الغربي هي للصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه مواقع الحزب التركستاني في قرة جبل السماق والذي كان له دور في تدريب عدد من مقاتلي "داعش" خراسان والذين يتم نقلهم من سوريا إلى أفغانستان.

يذكر أن الاستهداف الإيراني يأتي بعد تبني "داعش" للعملية الارهابية في كرمان وتبين للسلطات الإيرانية أن المجموعة التي نفذت العملية تم تدريبها في سوريا في معسكرات الحزب التركستاني في جبل السماق والانتحاريين من الجنسية الطاجيكية.

يشار إلى أن التفجيرين استهدفا المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني في الطريق إلى "روضة الشهداء" في مدينة كرمان خارج نقاط التفتيش، أحدهما على بعد 700 متر والثاني على بعد ألف متر من مكان ضريح سليماني. وأدى التفجيران إلى مقتل أكثر من 93 شخصا وإصابة 284 آخرين.

المصدر: RT