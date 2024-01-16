بوغدانوف يبحث مع وزير مالية السودان تسوية الأزمة في هذه الدولة

التقى نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن بوغدانوف بحث مع إبراهيم الذي يتزعم حركة العدل والمساواة في بلاده، سبل تسوية الأزمة في في السودان.

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثة المفصلة، ​​تم التركيز بشكل رئيسي على قضايا حل الأزمة العسكرية والسياسية الحادة المستمرة في السودان منذ أبريل 2023. وخلال ذلك، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي بخصوص ضرورة الوقف العاجل للأعمال القتالية بين وحدات الجيش النظامي وقوات الرد السريع وإقامة حوار شامل بين السودانيين من أجل ضمان الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة لجمهورية السودان".

وأضافت الوزارة أنه تمت خلال الاجتماع كذلك، مناقشة بعض القضايا الملحة المتعلقة بالتطوير اللاحق للعلاقات الروسية -السودانية التي تتسم بالطابع الودي بشكل تقليدي، بما في ذلك المجالات الواعدة للتعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة.

المصدر: تاس