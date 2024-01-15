خروج منشأة توليد كهرباء بريف الحسكة عن الخدمة نتيجة استهدافها من قبل الطيران التركي

خرجت منشأة توليد كهرباء بريف الحسكة اليوم الاثنين، عن الخدمة نتيجة استهدافها من قبل الطيران التركي، بحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكتبت الوكالة: "مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة المهندس صالح ادريس أكد خروج منشأة توليد الكهرباء في السويدية عن الخدمة جراء عدوان تركي بالطائرات المسيرة مساء اليوم ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في عنفات التوليد الخاصة بالمنشأة".

وذكر مصدر ميداني أن الطيران التركي المسير اعتدى على المنشأة بست غارات جوية.

وتعتمد شركة كهرباء الحسكة على كمية التيار الكهربائي المنتج في منشأة توليد السويدية لتغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي المياه الأفران المشافي الاتصالات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، بحسب الوكالة.

واستهدف الطيران التركي الليلة الماضية البنى التحتية الخاصة بقطاع الكهرباء في مدن الشمال ما أدى إلى خروج محطات تحويل الكهرباء في القامشلي وعامودا والدرباسية والمالكية والقحطانية عن الخدمة.

المصدر: سانا