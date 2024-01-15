تونس.. ضبط 4 عناصر تكفيرية مطلوبين بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"

ضبطت السلطات التونسية 4 عناصر تكفيرية مفتش عنهم من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

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وفي التفاصيل، تمكنت مصالح التوقي من الإرهاب بأقاليم الحرس الوطني بسليانة (شمال غرب)، قفصة (جنوب غرب)، وبن عروس (شمال)، بمشاركة الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ببن عروس، من ضبط 4 عناصر تكفيرية مطلوبين لوحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وقالت وسائل إعلام تونسية نقلا عن الإدارة العامة للأمن الوطني إن العناصر الأربعة صادرة في شأنهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين و3 سنوات .

وأشارت إلى أنه وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وكانت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية قد أصدرت في الـ 12 من يناير بطاقة إيداع بالسجن في حق تكفيري محكوم غيابيا بـ 16 عاما سجنا بتهمة "الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية".

المصدر: وسائل إعلام تونسية