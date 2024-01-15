الصومال توجه رسالة للعرب من مصر حول إثيوبيا

أكد سفير جمهورية الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية حول "صومالي لاند".

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وأوضح أن هذا الاجتماع هام وسيعقد بعد غد الأربعاء عبر "فيديو كونفرانس" لبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال - الواقع شمال غرب الصومال، مشيرا إلى أنها جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش بلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها.

وثمن مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية، في تصريح له اليوم الاثنين، جهود الجامعة العربية لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لدعم الصومال والتضامن معها في أزمته الراهنة، مشيدا بمواقف كافة الدول العربية الشقيقة وكذلك الدول الصديقة التي دعمت الصومال وأعلنت مساندتها لها في مواجهة إثيوبيا.

ودعا الدول العربية لإصدار قرار قوي يتضمن إعلان الرفض الكامل لإبرام مذكرة التفاهم الإثيوبي واعتباره باطلا والتأكيد على التضامن مع الصومال في كل ما يتخذه من اجراءات لمواجهة هذا التدخل الإثيوبي السافر في شؤونه الداخلية وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتأكيد على الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإثيوبية في الشئون الداخلية للصومال.

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي قد أعلن أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون الأربعاء المقبل اجتماعا طارئا لبحث مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع "صومالي لاند".

المصدر: RT