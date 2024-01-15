مراسلنا: استهداف جوي تركي لمحطة تحويل الكهرباء في القامشلي (فيديو)

أفاد مراسل RT بأن محطة تحويل الكهرباء الشمالية في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، تعرضت صباح اليوم الاثنين لاستهداف جوي تركي.

وقال مراسلنا إن محطة تحويل الكهرباء الشمالية في مدينة القامشلي، تعرضت لاستهداف جوي تركي صباح اليوم، وقد جرى تدمير المحولة الثانية بعد قصف الأولى ليلة البارحة، مشيرا إلى أن المدينة وبعض القرى المحيطة بالقامشلي تغرق في الظلام الدامس بعد خروج محطة التحويل هذه عن الخدمة.

هذا وأفادت وكالة "سانا" بأن عددا من محطات تحويل الكهرباء في ريف الحسكة خرجت عن الخدمة مساء أمس الأحد جراء قصف نفذته مسيرات تركية عليها.

وأوضح مدير عام شركة كهرباء الحسكة صالح ادريس أن "محطتي تحويل كهرباء عامودا 66 ك ف وتحويل القامشلى 66 ك ف ومحطة تحويل القحطانية خرجت عن الخدمة جراء استهدافها بشكل مباشر من طيران الاحتلال التركي المسير".

هذا وتوقفت محطات المياه في مدينتي عامودا والدرباسية بريف الحسكة نتيجة الاستهداف التركي.

وبين مدير عام مؤسسة المياه محمد عثمان أن "محطتي المياه في مدينتي عامودا والدرباسية توقفتا عن العمل نتيجة توقف الوارد الكهربائي المشغل لهما بسبب العدوان التركي الذي طال محطات الكهرباء في المنطقة، وعدم وجود بديل كهربائي لتشغيلهما، ما سيحرم آلاف المواطنين من المياه بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "مشروع مياه مدينة القامشلي قد يتوقف عن العمل كذلك في ظل استمرار العدوان التركي واستهدافه لمحطات التغذية الكهربائية".

ولفت عثمان إلى أن "آثار العدوان التركي لم تقتصر على المدن المذكورة فمحطة مياه علوك في ريف مدينة رأس العين المحتلة متوقفة عن العمل هي الأخرى، نتيجة استهداف الاحتلال التركي محطة كهرباء الدرباسية المغذية لها منذ عدة أشهر، ما أدى إلى خروج محطة المياه عن العمل وحرمان نحو مليون مواطن في مدينة الحسكة ومحيطها وريفها الغربي من المصدر الوحيد لمياه الشرب".

المصدر: RT + "سانا"