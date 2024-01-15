علاء مبارك لرئيس الوزراء المصري: ده كلام!

انتقد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حول سبب إنشاء المدن الجديدة.

وكتب مبارك في منشور عبر حسابه على منصة X: "معالي دولة رئيس الوزراء تقصد معاليك أن كل من سبقوك "اللي قبلنا" من 30 أو 40 سنة كما تفضلت ما خططوش صح وحضرتك اللي بتخطط صح ! ده كلام".

🛑مصطفى مدبولي: لو كان اللي قبلنا من 30 أو 40 سنة خططوا صح كانت طلعت الأجيال اللي إحنا بقينا منها وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة إنهم يعيشوا فيها pic.twitter.com/YJMcXRFoW9 — Shorouk News (@Shorouk_News) January 14, 2024

وكان مدبولي صرح عن سبب إقدام الدولة على إنشاء المدن الجديدة ، قائلا: "إحنا مش بنعملنا لنا إحنا.. إحنا بنعمل لأولانا وأحفادنا علشان يجدوا مكان سليم يعيشوا فيه" .

وأضاف خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "لو كان اللي قبلنا من 30 أو 40 سنة خططوا صح كانت طلعت الأجيال اللي إحنا بقينا منها وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة إنهم يعيشوا فيها".

وأكد أنه بفضل المشروعات السكنية العملاقة تراجعت حدة الأزمة السكنية فى مصر.

المصدر: RT