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السيطرة على حريق في منطقة المستودعات وخدمات المساندة بميناء الملك عبد العزيز في السعودية (صور)

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السيطرة على حريق في منطقة المستودعات وخدمات المساندة بميناء الملك عبد العزيز في السعودية (صور)
RT @SaudiDCD
السيطرة على حريق بميناء الملك عبد العزيز في السعودية
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في الدمام، أن حريقا اندلع في منطقة المستودعات وخدمات المساندة في ميناء الملك عبد العزيز شرقي المملكة ولا إصابات بين الأشخاص.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي أن الحريق أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من الدخان الأسود المتصاعد، مشكلا سحابة سوداء لمدة ساعات.

وأفادت مديرية الدفاع بأنها تلقت إشعارا صباح الأحد باندلاع الحريق، حيث تحركت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ للتعامل مع النيران.

وأكد الدفاع المدني أنه نجح في السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها دون تسجيل أي إصابات بين العاملين في الميناء أو السكان المجاورين.

ولم تتأثر حركة الميناء من الحادث واستمرت عمليات نقل الحاويات والشاحنات كالمعتاد.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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