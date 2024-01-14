مصر.. تحقيق برلماني بواقعة غش في امتحان بكلية الحقوق

أعلن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي إحالة النائبة نشوى رائف إلى "لجنة القيم" لسماع أقوالها حول واقعة الغش خلال تقدمها للامتحانات في كلية الحقوق بجامعة "الوادي الجديد".

وأشار المستشار جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن مكتب المجلس انعقد صباح اليوم بحضور النائبة رائف، وذلك إعمالا لحكم المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس، فتقررت إحالتها اللجنة وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

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وأضاف أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تناولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بالكلية المذكورة.

وأضاف: "لما كانت الواقعة - إن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 سنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية".

وأردف: "نص الدستور المصري على ضمانات يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، وتلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيا أو جنائيا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالا تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها".

واختتم رئيس مجلس النواب: "يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دوما طالما ظل سلوكهم موافقا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم، إعلاء لدولة القانون، ومساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات".

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم