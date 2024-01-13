الخارجية المصرية تتحدث عن الحل الأمثل لوقف الحرب في غزة ومنع توسع أحداث البحر الأحمر

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن مصر طالبت بحرية الملاحة والتجارة في البحر الأحمر.

وقال أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد": "إن مصر أكدت خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة بسبب ما يحدث في البحر الأحمر".

وأضاف أن "الحل الأمثل لوقف توسع دائرة الحرب في المنطقة، تتمثل في وقف إطلاق النار في غزة، كما أن مصر ترى أن الحل الأمثل في كل الأزمات هو وقف إطلاق النار بشكل فوري".

وتابع أن "زيارة وزير الخارجية سامح شكري لإريتريا، هدفها الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والحد من عوامل التوتر، بالإضافة إلى التوسع الاستثماري المصري في دولة إريتريا الشقيقة".

المصدر: المصري اليوم