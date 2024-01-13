نائب مصري يدعو إلى تشكيل حكومة حرب في بلاده لمواجهة حزام ناري يحيط بها من كل الجهات (فيديو)

قال عضو مجلس النواب المصري والإعلامي مصطفى بكري، إن بلاده في حاجة إلى حكومة حرب، فهناك حزام ناري حول مصر من كل الحدود.

وذكر مصطفى بكري خلال لقاء مع برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN" مساء السبت، أن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني لم ينته فمدينة رفح الفلسطينية يتواجد فيها الآن 800 ألف بدلا من 300 ألف، وفق ما نقله موقع "الأسبوع" المصري.

إقرأ المزيد

وشدد على أن مصر طرف ولاعب أساسي في المنطقة والعالم بحجم التاريخ والجغرافيا والواقع، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما جاء إلى سدة الحكم رد الاعتبار إلى الدولة المصرية.

وتابع قائلا إنه "لا يمكن لأحد أن يزايد على مواقف مصر الداعمة لفلسطين"، موضحا أن "الصحافة الإسرائيلية تتحدث على أن مصر أصبحت العدو الحقيقي للكيان المحتل بسبب رفض مخطط التهجير".

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من توسيع الحرب في قطاع غزة لأن هذا قد يغير المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن في اليمن هو توسعة حقيقية للحرب.

وأشار إلى أن تل أبيب لم تحقق حتى الآن أي هدف من أهداف الحرب على قطاع غزة سواء تحرير الأسرى أو القضاء على حركة حماس أو تهجير الشعب الفلسطيني.

إقرأ المزيد

وأردف قائلا بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاكم بعد هذه الحرب ولذلك لا يريد إنهاء هذه الحرب خاصة وأن الحرب على قطاع غزة كلفت إسرائيل 52 مليار دولار حتى الآن"، وفق موقع "الأسبوع" المصري.

كما أكد عضو مجلس النواب المصري أن "العدوان على قطاع غزة لم يؤثر سلبا على فلسطين أو مصر أو الإقليم فقط بل على العالم أجمع".

وصرح بأنه وبسبب استهداف الحوثيين للسفن الإسرائيلية لجأت الكثير من السفن إلى طريق رأس رجاء الصالح وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن ويؤثر سلبا على قناة السويس.

وأضاف بكري أن الأوضاع بالمنطقة أثرت سلبا على السياحة وانخفضت الإيرادات بنسبة 26%، مع انخفاض تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 30%.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية