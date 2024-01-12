تونس.. القبض على تكفيري محكوم غيابيا بـ 16 سنة سجنا

أصدرت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن في حق تكفيري محكوم غيابيا بـ 16 عاما سجنا بتهمة "الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية".

وقالت إذاعة "موزاييك" إن المعطيات المتوفرة تفيد بأن أعوان منطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية (شرقي تونس) تفطنوا إلى إقامة العنصر التكفيري بأحد أحياء سوسة قادما من الجنوب.

وذكرت الإذاعة أنه تبين أن الشخص المذكور مشتبه به، فتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطه وإيقافه.

وبمراجعة هويته على الناظم الآلي تأكد أنه مطلوب لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس من أجل حكم غيابي قضى بسجنه مدة 16 عاما من أجل جرائم إرهابية.

وأشارت "موزاييك" إلى أنه تم الاحتفاظ بالمتهم وإحالته يوم الجمعة على أنظار النيابة العمومية التي قررت إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.

المصدر: "موزاييك"