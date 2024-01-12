سوريا تمدد للأمم المتحدة التصريح لإدخال مساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا

منحت الحكومة السورية للأمم المتحدة الإذن باستخدام معبر حدودي رئيسي مع تركيا لمدة ستة أشهر أخرى لإدخال المساعدات إلى منطقة شمال غرب البلاد التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقالت بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة، في بيان لها يوم الخميس، إن معبر باب الهوى يجب أن "يعمل بشكل فعال بطريقة تساهم في مساعدة المحتاجين في شمال غرب سوريا".

كما ورد في البيان أن فترة تمديد التصريح تنتهي في 13 يوليو المقبل.

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وكان المندوب السابق لسوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أعلن في يوليو 2023 أن دمشق ستسمح خلال فترة مدتها ستة أشهر للمساعدات الإنسانية بدخول معبر"باب الهوى" الحدودي، حيث قال صباغ للصحافة إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر.

المصدر: أ ب + RT