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الجزائر تأسف "للتصرفات العدائية ضدها من طرف بلد عربي شقيق"

أخبار العالم العربي

الجزائر تأسف
Globallookpress
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أعرب المجلس الأعلى للأمن في الجزائر اليوم الأربعاء، عن "أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق".

وعقد المجلس الأعلى للأمن جلسة اليوم ترأسها الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمت دراسة الوضع العام في البلاد، والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل.

وفي هذا السياق "أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق"، وفقا لبيان نشرته الرئاسة الجزائرية.

المصدر: RT

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