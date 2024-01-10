وزير الداخلية الليبي السابق: خلايا "داعش" تتواجد في العديد من الدول حتى الآن

قال وزير الداخلية الليبي السابق صالح رجب إن خلايا تنظيم "داعش" تتواجد في العديد من الدول وبينها ليبيا حتى الآن.

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وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك"، أن الخلايا النائمة تتواجد في العراق وليبيا وسوريا وبعض الدول.

ولفت إلى أن ضعف التنسيق وعدم انتظام الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية العربية، من العوامل التي ساعدت التنظيمات الإرهابية في التنقل عبر الحدود والبقاء في العديد من الدول.

وشدد على أن الانقسام الحاصل في ليبيا له أثره المباشر على بقاء التنظيمات الإرهابية بشكل فردي، إذ تتواجد بها قيادات الصف الثاني.

وأضاف أن القبض على زعيم تنظيم "داعش" في ليبيا هاشم أبو سدرة "ليبي الجنسية" يؤكد وجود خلايا التنظيم، ما يتطلب تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن السلطات المصرية يمكن أن تشارك أو تطلب التحقيق مع أبو سدرة المسؤول عن مذبحة المصريين الأقباط في سرت عام 2015 بناء على الاتفاقيات الموقعة، باعتباره مسؤولا عن المذبحة أو لديه معلومات عنها.

المصدر: سبوتنيك