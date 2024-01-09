مصر..المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يحسم الجدل حول "انقطاع الإنترنت نتيجة عاصفة شمسية"

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص احتمال "انقطاع خدمة الإنترنت نتيجة عاصفة شمسية".

وفي مداخلة مع قناة "DMC"، أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي قائلا: "إن الشمس كمصدر رئيس للطاقة يشهد ظواهر متعددة، نظرا لتكوينه الغازي وارتفاع درجة حرارته عن 6 آلاف درجة مئوية، فضلا عن الانفجارات الداخلية، ومنها البقع والأكاليل الشمسية، وهذا النشاط الشمسي ينتج عنه تيارات كهرومغناطيسية".

وتابع "القاضي": "تلك الأنشطة توصف بدورة النشاط الشمسي التي تستمر بمتوسط 11 سنة، وتبلغ الدورة الحالية ذروتها خلال العامين الجاري والمقبل..وعندما يزيد هذا النشاط بدرجة عالية يكون تأثيرها محدودا على مناطق إلى الشمال من خط العرض 40، وهي بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا".

وأكد رئيس المعهد أن "ما يشاع عن انقطاع الإنترنت نتيجة عاصفة شمسية عار عن الصحة، حيث لا تؤثر العواصف الكهرومغناطيسية المرتبطة بالشمس على خدمة الإنترنت أو وسائل الاتصالات اللاسلكية"، لافتا إلى أنه "إن حدث فقد، يكون تأثيرا طفيفا وفي مناطق بعيدة، ولم يثبت حتى الآن هذا التأثير".

المصدر: "مصراوي"