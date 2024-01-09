الحكومة المصرية توضح الهدف من حصر أعداد الوافدين واللاجئين إلى البلاد

نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، أن يكون الهدف من حصر أعداد الوافدين واللاجئين إلى البلاد ، هو فرض رسوم أو أعباء إضافية عليهم.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة جهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات الموجودين في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف.

وأشار الحمصاني إلى أن الغرض هو حصر المساهمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم في القطاعات كافة، ما يسهم لاحقا في التنسيق مع الجهات المانحة والشركاء على المستوى خاصة الجهات التي تقدم دعما للدول المستضيفة للاجئين.

وبين المتحدث باسم الحكومة أن التقديرات الدولية تشير إلى وجود 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض الوطن، لافتا إلى أن الدولة تستهدف إصدار بطاقات مميكنة يستخدمها كل الضيوف، في إطار خطة الدولة لرقمنة كل المجالات.

وعقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس الاثنين، اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.

المصدر: "المصري اليوم"