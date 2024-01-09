مصر تعلن شروط الالتحاق بمدرستها النووية

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد امتحان الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمحطة الضبعة بمطروح.

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وقالت الوزارة إن الطلاب الذين استوفوا الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات، ستجرى اختبارات لهم بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، وعلى الطلاب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة بمقار المراكز لأداء الامتحانات.

شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- يجب ألا يتجاوز العمر 18 عاما.

- قد أنهى المرحلة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 260 درجة.

- ألا تقل درجاته في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 90%.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، والتي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: RT