تفاعل كبير مع حصول محمد بن سلمان على لقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا" في استطلاع RT
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية".
وحصل ولي العهد السعودي على 69.3% من الأصوات في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية" في 15 ديسمبر الماضي واستمر حتى نهاية السابع من يناير الحالي، ليحتفظ بذلك بالصدارة للعام الثالث على التوالي.
وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات، فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بواقع 3.9% من أصوات المشاركين.
وأشاد نشطاء ومواقع إعلامية وصفحات على "السوشيال ميديا" بالدور الذي يقوم به محمد بن سلمان خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط في العالم العربي وإنما في العالم أجمع.
RT:— حسين الغاوي (@halgawi) January 8, 2024
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفوز للعام الثالث على التوالي بلقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً بنسبة 69.3 %
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عاجل ورسميًا:— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 8, 2024
الأمير محمد بن سلمان يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا لعام 2023" 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/cURgZD0H45
رسميًا..#ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يفوز بالشخصية القيادية الأكثر تأثيرا لعام 2023 بنسبة بلغت 69.3% ضمن استطلاع أجرته قناة RT Arabic. #محمد_بن_سلمان_الأكثر_تاثيراpic.twitter.com/BfsyvBjzhW— The Saudi Post (@TheSaudi_post) January 8, 2024
عاجل:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 8, 2024
للعام الثالث يكتسح التصويت..
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً عام 2023"، في استطلاع موقع RT العربية، حيث حصل على 366403 أصوات بواقع 69.3% من 530399 أدليت في الاستطلاع.#محمد_بن_سلمان_الاكثر_تاثيرا
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#عاجل | للعام الثالث على التوالي.. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يفوز بلقب الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً.. محققاً نسبة 69.3%، وذلك في «تصويت RT»#عكاظpic.twitter.com/S7aOGztfJP— عكاظ (@OKAZ_online) January 8, 2024
عاجل 🔴— خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 8, 2024
حسب استطلاع "RT العربية" ..
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023".
🇸🇦🇸🇦#محمد_بن_سلمان_الاكثر_تاثيراpic.twitter.com/zXkSBN7kKo
المصدر: RT