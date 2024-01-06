مباحثات إماراتية قطرية حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان يوم السبت مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما.

واستقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان يوم السبت وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه "خلال اللقاء جرت مباحثات حول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبي البلدين الشقيقين وبما يساهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة".

كما تناول الجانبان "عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي هي محل اهتمام مشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

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المصدر: RT + وكالة أنباء الإمارات