الصحة الجزائرية تفند تصريحات تتعلق بظهور حالات "كوفيد -19"

فندت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم التصريحات المنسوبة لأحد أساتذة الطب بالعاصمة مفادها ظهور حالات "كوفيد -19" ذات تأثير كبير على المواطنين وتنتشر بسرعة فائقة بينهم.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مغلوطة ومنسوبة لأحد أساتذة الطب بالعاصمة مفادها ظهور حالات كوفيد ذات تأثير كبير على المواطنين وتنتشر بسرعة فائقة بينهم مما أثار تساؤلات عند البعض منهم".

وأضاف البيان: "بهذا الصدد تعلم وزارة الصحة أنه لا وجود على الإطلاق لهذه التصريحات وأنها لم تصدر عن هذا الأستاذ إطلاقًا ولا عن أي هيئة مخولة بذلك".

وأكدت وزارة الصحة: "تُنهي الوزارة إلى علم كافة المواطنين أن الوضعية عادية جدا ولم تسجل إلا حالة واحدة أو حالتا إصابة اثنتان يوميا بكوفيد -19".

كما دعت وزارة الصحة الجميع إلى "عدم الأخذ بهذه التصريحات والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة وما غرضها الوحيد إلا إثارة الهلع بين المواطنين".

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المصدر: RT