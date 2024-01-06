تواصل الاشتباكات بين الجيش الأردني والمهربين على الحدود الشمالية

أعلن مصدر عسكري أردني استمرار الاشتباكات المسلحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة من المهربين على الحدود الشمالية حتى اللحظة.

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وكشف المصدر عن سقوط قتلى وجرحى من المهربين خلال اشتباك حرس الحدود معهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود مع الأردن لإدخال المخدرات.

وأوضح أن الظروف الجوية (الضباب) دفعت المهربين لمحاولة اجتياز الحدود، وتم صدهم وما زالت العملية مستمرة، لافتا إلى أنه سيتم نشر بيان تفصيلي من القوات المسلحة الأردنية وفيه كافة التفاصيل حول الاشتباك.

وتجري منذ الساعة الثانية فجرا من صباح السبت، اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للأردن ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، وفق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

وبحسب المصدر أسفرت الاشتباكات لغاية الآن عن إصابة وضبط عدد من المهربين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

المصدر: وكالة عمون