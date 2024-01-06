الأردن.. إصابة وضبط مهربين خلال اشتباكات على الحدود الشمالية

صرح مصدر عسكري أردني بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود ومجموعات مسلحة من المهربين على الحدود الشمالية، أسفرت عن إصابة وضبط عدد من المهربين وإحباط تهريب مخدرات وأسلحة.

وأكد المصدر أنه تجري ومنذ الساعة الثانية فجرا من صباح اليوم السبت، اشتباكات مسلحة ما بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين ويجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.

وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وبين المصدر أن هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

المصدر: عمون