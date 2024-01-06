القضاء الجزائري يدين شيخا في عصابة استهدفت "سوناطراك"

أدانت محكمة جزائرية عصابة سرقت معدات ومولدات كهربائية تعود للشركة الوطنية للقنوات التابعة لمجمع "سوناطراك" النفطي.

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وقضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، أمس الخميس، بإدانة شيخ متورط ضمن العصابة بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بتعويض مادي للشركة قدره 500 ألف دينار جزائري، وبـ300 ألف دينار جزائري أخرى لصالح أحد حراسها، الذي تم الاعتداء عليه خلال الواقعة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2009 في وهران، عندما توالت حوادث السرقة بنفس الخطة وطريقة التنفيذ، وأيضا نوع المسروقات المحصل منها، على مستوى بعض فروع وحدة غرب البلاد للمؤسسة الوطنية للقنوات وهي شركة تابعة لمجمع "سوناطراك".

ومكنت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية الجزائرية من الإطاحة بعدد من أفراد العصابة المسؤولة عنها، وهي مكونة من 8 أشخاص، كانوا يهاجمون مقرات خاصة بالمؤسسة مدججين بالسيوف، لسرقة كل ما يجدونه فيها من عتاد وتجهيزات كهربائية.

المصدر: الشروق أون لاين