تزامنا مع كلمة نصر الله.."حزب الله": استهدفنا تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي بصواريخ "بركان"

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهدافه ‏ل‏موقع بركة ريشا الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، وتموضعا للجنود في محيط موقع الضهيرة بصواريخ "بركان"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

"- استهدف ‌‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر اليوم الجمعة ‏موقع بركة ريشا بالقذائف المدفعية، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

- "استهدف ‌‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر اليوم الجمعة ‏تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ "بركان"، وتمن إصابته ‏إصابة مباشرة".‏

هذا وقال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله اليوم في كلمة له إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

وأفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية جددا القصف على عدد من القرى في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه تم استخدام نوع جديد من القنابل الفوسفورية الدخانية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

المصدر: RT