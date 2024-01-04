"سرايا القدس" تعرض مشاهد لرشقات صاروخية استهدفت فيها مدناً ومستوطنات إسرائيلية (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد لرشقات صاروخية استهدفت فيها المدن والمستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من الرشقات الصاروخية التي دكت بها السرايا المدن المحتلة والمغتصبات والمواقع العسكرية الصهيونية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22438 قتيلا، والجرحى إلى 57614 منذ الـ7 من أكتوبر.

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في حين نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لعملياته الجوية والبرية المستمرة في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بالتصعيد.

المصدر: RT