تركي الفيصل وقرقاش ينهيان الجدل حول "الخلافات" بين الرياض وأبو ظبي

رد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل، ومستشار الرئاسة الإماراتية أنور قرقاش على ما يشاع عن وجود خلافات بين بلديهما بعبارات بسيطة وواضحة أمام جمع من الحضور.

وفي جلسة خلال المنتدى الاستراتيجي العربي المنعقد في دبي، اليوم الأربعاء، وجّه الإعلامي عماد الدين أديب سؤالا قال فيه: "على السوشال ميديا نشوف السعودية والإمارات بينهم خلافات لكن في المحافل العامة يكون ابتسامات، هل في خلافات؟".

ورد الأمير تركي الفيصل قائلا: "أنا أجاوبك".. والتف الى أنور قرقاش وسأله: أخ أنور هل بينا خلاف؟ ما دفع الحضور للتصفيق، ليرد المستشار الإماراتي قائلا: "ما يحدث في السعودية هو إيجابي للإمارات وما يحدث في الإمارات إيجابي للسعودية.. وما يحصل في المنطقة تعزيز لموقع العرب".

وقال تركي الفيصل إن "عدد الرحلات الجوية (بين السعودية والإمارات) واكتظاظ هذه الطائرات يعكس الواقع، والمواطن الإماراتي يعتبر سعودي والمواطن السعودي يعتبر إماراتي".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان سبق وعلق في مارس الماضي على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حينها تحدثت فيه عن تزايد الخلافات مع الشريك الإقليمي، الإمارات العربية المتحدة قائلا إنها "مبالغة في الدراما" و"تستند إلى مصادر لم تسمها" دون أن تفهم "مدى عمق العلاقة" بين دولتين خليجيتين.

وأضاف: "لدينا شراكة قوية للغاية مع الإمارات العربية المتحدة"، نافيا التقارير التي تتحدث عن خلافات بسبب المنافسة الاقتصادية التي قال إنها تكمل بعضها بعضا.

المصدر: سي إن إن