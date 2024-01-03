"الكيميائية السعودية" تعلن مقتل شخصين في "حادث مفاعل"

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، بحادث وقع في مفاعل تابع لخط إنتاج أحد مصانع شركاتها وهي "الشركة الكيميائية السعودية المحدودة" في عطشانة.

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وقالت الشركة، في بيان لها إن "الحادث وقع في الساعة الثانية والنصف من صباح الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024".

إلا أن الشركة لم توضح طبيعة الحادث.

ولفتت إلى أنه "وبحسب التقييمات الأولية للأضرار الناتجة عن الحادث، فإننا نتوقع أن يكون الأثر المالي في تكلفة الإصلاحات التي تقدر بمبلغ في حدود 10 ملايين ريال".

من جهة أخرى، أشارت الشركة الكيميائية السعودية القابضة إلى أنه "تم إخطار الجهات ذات العلاقة والعمل جار على استكمال التحقيقات وإصلاح الأضرار وعودة تشغيل الخط المتضرر".

والشركة الكيميائية السعودية المحدودة، هي شركة رائدة في مجال المتفجرات المدنية والعسكرية، ولديها 3 مصانع في الرياض وجدة ومنطقة الحدود الشمالية بالإضافة إلى عدد من مواقع التوزيع المنتشرة في أنحاء مختلفة من المملكة لتزويد الأسواق المحلية والعالمية بالمتفجرات والخدمات المدنية والعسكرية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية