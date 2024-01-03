مصر.. وفاة اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام الأسبق في عهد مبارك

توفي فجر اليوم الأربعاء اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق، مدير قطاع مصلحة الأمن العام في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وأعلنت أسرة اللواء عدلي فايد وفاته بأحد المستشفيات في محافظة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن مصدر طبيا بالمستشفى الذي توفي به اللواء عدلي فايد، كشف أنه حضر للمستشفى مصابا بمشاكل في الكبد إلا أن الأمر تطور إلى غسيل كلوي ووافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

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وحصل عدلي فايد على لقب "جنرال وزارة الداخلية" في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وولد عدلي فايد في الشرقية عام 1949، والتحق بكلية الشرطة عام 1967 وتخرج عام 1971، وأصبح ترتيبه رقم 217 على الدفعة وهي الدفعة التي زامله فيها إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة الأسبق.

تولى منصب مدير مباحث سوهاج والإسكندرية والجيزة ثم عين مديرا لمباحث الوزارة ثم مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام، وكان مساعدا للواء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وتزامن ذلك مع أحداث العام 2011.

وسبق اتهام عدلي فايد في قضية قتل المتظاهرين عام 2011 ثم حصل على حكم بالبراءة بعد سنوات من المحاكمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية