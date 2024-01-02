"كتائب القسام" تعلن استهداف القوات الإسرائيلية في عدة مناطق

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن استهدافها للقوات الإسرائيلية في عدة مناطق.

وجاء في البيان: "كتائب القسام تدك تجمعا لآليات وجنود الاحتلال جنوب شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون".

وتابع: "كتائب القسام تدك تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأضاف: "كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" عن استهداف عناصرها آليات وجنودا إسرائيليين في حي التفاح والدرج بمدينة غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف، حيث يظهر في الفيديو عناصر من الكتائب يقصفون آليات إسرائيلية بقذائف محمولة على الكتف.

كما نشرت الكتائب مقطع فيديو بعنوان "تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر".

المصدر: RT