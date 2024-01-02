"شفق نيوز": طائرات تركية تستهدف مواقع معاقل لمسلحي "حزب العمال الكردستاني" في دهوك

أفاد مصدر أمني يوم الاثنين بأن القوات الجوية التركية نفذت غارات جوية استهدفت معاقل لمسلحي "حزب العمال الكردستاني" في مناطق قضاء العمادية شمال دهوك بإقليم كردستان العراق.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "شفق نيوز" إن "قرى كوهرز وبلافة في منطقة نهلي تعرضتا للقصف دون وقوع أي خسائر بشرية في صفوف المدنيين".

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وذكرت الوكالة أن المنطقة تشهد منذ شهور اشتباكات بين الجيش التركي الذي يتمركز في قواعد بجبل متين، ومسلحي "حزب العمال الكردستاني".

وأوضحت في السياق أن الغارات الجوية التركية أصبحت تحدث بشكل شبه يومي، حيث تستهدف عناصر من "حزب العمال" المتحصنين في كهوف ومغارات داخل جبل متين الذي يطل على قضاء العمادية.

هذا، وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن الجيش تمكن خلال العام 2023 من تحييد 2201 مقاتل من القوات شبه العسكرية الكردية في شمال العراق وشمال سوريا

وتعتبر تركيا القوات الكردية المتواجدة بالقرب من حدودها في سوريا والعراق جماعات إرهابية متمردة.

وبدأ النزاع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق تجمعات لحزب العمال الكردستاني، حيث تنفذ القوات التركية عمليات جوية وبرية ضدها.

المصدر: "شفق نيوز"