إنقاذ شخص سقط عن منحدر بعمق 150 مترا في الأردن

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أنّه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بسقوط شخص عن منحدر داخل أحد الأودية بطول 150 مترا بمنطقة الشجرة التابعة للواء الرمثا.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني والشرطة في المحافظة تحركت على الفور لموقع الحادث، إذ عملت على إنقاذه من أسفل الوادي باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث.

وتم إسعاف المصاب ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بأسرع وقت ممكن.

وتقع مدينة الرمثا في شمال الأردن ومركز لواء الرمثا أحد ألوية محافظة إربد القريب من الحدود المشتركة مع سوريا.

المصدر: عمون