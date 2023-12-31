الأسد يتبادل مع عدد من رؤساء الدول التهنئة بحلول العام 2024

تبادل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، التهاني بحلول العام الجديد مع عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية.

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ووفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد تلقى الأسد برقيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف، رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا، رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو.

كما تلقى الأسد برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.

وتضمنت برقيات التهنئة المتبادلة التمنيات بدوام التوفيق والمزيد من الخير والتقدم وتعزيز العلاقات بين سوريا والدول الأخرى.

المصدر: سانا