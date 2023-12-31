 
مباشر

"لسيطرة كاملة على سواحلنا في الأحمر والمتوسط".. فرقاطة "القدير" تصل الإسكندرية (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري
وصول الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية - مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpd9

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عن وصول الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) إلى قاعدة الإسكندرية إيذانا بانضمامها إلى القوات البحرية المصرية.

ونشر حساب "المتحدث العسكري" في موقع "إكس" مقطع فيديو يظهر الوصول المهيب والرسمي للفرقاطة الحديثة إلى سواحل مدينة الإسكندرية.

وقال: "تمثل الفرقاطة القدير إضافة تكنولوجية وقدرات قتالية هائلة لإمكانات القوات البحرية كونها تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح المتطورة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بكفاءة واقتدار. ومواجهة التحديات والمخاطر وبما يسمح بالسيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط".

إقرأ المزيد
بعد تقديمه أمام السيسي.. الجيش المصري يستعرض قوة أحدث سلاح بحري
بعد تقديمه أمام السيسي.. الجيش المصري يستعرض قوة أحدث سلاح بحري

وأضاف المتحدث العسكري: "تأتي الفرقاطة في إطار ما تنفذه القوات المسلحة من استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الأفرع الرئيسية بمختلف الأسلحة التخصصية وفقا لرؤية القيادة السياسية بما يعظم من قدرة وإمكانيات القوات المسلحة لدعم ركائز الأمن القومي المصري".

ولفت إلى أن وصولها جاء بعد استكمال إجراءات التسليم في ألمانيا لتنضم إلى الأسطول البحري المصري.

وأكد انه تم تشييدها وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التلسيح والكفاءات القتالية

هذا وشاركت العديد من القطع البحرية المصرية وطائرات الهليوكبتر في مراسم وصول الفرقاطة في تقليد بحري أصيل وتنفيذ استعراض بحري أمام ساحل الإسكندرية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا