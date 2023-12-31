صهر أردوغان يوجه أول رسالة علنية بعد استقالته (فيديو)

ظهر بيرات البيرق، وزير الخزانة والمالية التركي السابق، بشكل علني لأول مرة منذ استقالته قبل ثلاث سنوات، وأطلق دعوة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر الوزير السابق مع زوجته إسراء البيرق، لأول مرة منذ سنوات، وقاما بالدعوة لمسيرة "دعم فلسطين" التي ستنظمها مؤسسة الشباب التركية TÜGVA في الأول من يناير باسطنبول.

Berat Albayrak, yıllar sonra kamera karşısına geçip çağrı yaptı: 'Hepinizi davet ediyoruz' — Gerçek Gündem (@gercekgundem) December 30, 2023

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وكان البيرق استقال في 8 نوفمبر 2020، عبر حسابه على "إنستغرام"، بعد انتقادات عديدة من المعارضة.

وقال وهو يعلن استقالته: "سأخصص المزيد من الوقت لعائلتي".

المصدر: "زمان" التركية