لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ86 وتداعياتها على المنطقة والعالم
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تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.
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يتبع..