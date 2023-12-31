لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ86 وتداعياتها على المنطقة والعالم

تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

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يتبع..