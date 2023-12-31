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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ86 وتداعياتها على المنطقة والعالم

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ86 وتداعياتها على المنطقة والعالم
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تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

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يتبع..

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