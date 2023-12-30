لبنان.. مطلوب خطير يلقي قنبلة يدوية باتجاه عناصر الأمن خلال توقيفه في جونيه

قالت قوى الأمن الداخلي في لبنان يوم السبت إن مطلوبا خطيرا ألقى قنبلة يدوية باتجاه عناصر من مكتب مكافحة المخدرات والمجموعة الخاصة خلال توقيفه في جونيه شمال بيروت.

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وقالت في بيان "قرابة الساعة 19:45 من تاريخ 29 ديسمبر 2023 وأثناء قيام دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي تؤازرها قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بمهمة توقيف أحد المطلوبين الخطرين بجرم تجارة مخدرات في جونيه ويدعى ر. ز. من مواليد عام 1996، حيث كان على متن سيارة نوع BMW (X5) برفقة شخص مجهول الهوية يقود السيارة، وعندما ترجل المطلوب من السيارة أطبقت عليه القوة محاولة توقيفه إلا أنه أخرج قنبلة يدوية ونزع منها مسمار الأمان ثم حاول الصعود إلى السيارة لكنه لم يتمكن من ذلك بعد أن لاذ سائقها بالفرار مطلقا النار".

وأضافت "في هذه الأثناء انقض أحد الضباط على المطلوب وضمه باتجاهه ثم تشاجر معه محاولا منعه من رمي القنبلة اليدوية فسقطا معا إلى المسلك الآخر من أوتوستراد جونيه عندها تمكن المطلوب من رمي القنبلة باتجاه القوة، إلا أن ردة الفعل الفورية للضابط أنقذت العناصر بحيث أقدم على ركل القنبلة بقدمه وإبعادها حرصا على سلامة القوة التي تمكنت من توقيف المطلوب".

وذكرت أن ضابطين أصيبا جراء شظايا القنبلة كما أصيب أحد الرتباء بشظية في فخذه الأيمن ما استدعى إدخاله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف سائق السيارة.

مطلوب خطير يلقي قنبلة يدويّة باتجاه عناصر من مكتب مكافحة المخدّرات والمجموعة الخاصّة خلال توقيفه في جونية، وشجاعة أحد الضّباط تنقذ القوّة.#قوى_الامن#الامن_أمانة — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 30, 2023

المصدر: RT