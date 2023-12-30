 
مباشر

لبنان.. مطلوب خطير يلقي قنبلة يدوية باتجاه عناصر الأمن خلال توقيفه في جونيه

أخبار العالم العربي

لبنان.. مطلوب خطير يلقي قنبلة يدوية باتجاه عناصر الأمن خلال توقيفه في جونيه
RT @LebISF
عناصر من الأمن اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpat

قالت قوى الأمن الداخلي في لبنان يوم السبت إن مطلوبا خطيرا ألقى قنبلة يدوية باتجاه عناصر من مكتب مكافحة المخدرات والمجموعة الخاصة خلال توقيفه في جونيه شمال بيروت.

إقرأ المزيد
لبنان.. توقيف سوداني قتل إثيوبية ورماها بمكب للنفايات
لبنان.. توقيف سوداني قتل إثيوبية ورماها بمكب للنفايات

وقالت في بيان "قرابة الساعة 19:45 من تاريخ 29 ديسمبر 2023 وأثناء قيام دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي تؤازرها قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بمهمة توقيف أحد المطلوبين الخطرين بجرم تجارة مخدرات في جونيه ويدعى ر. ز. من مواليد عام 1996، حيث كان على متن سيارة نوع BMW (X5) برفقة شخص مجهول الهوية يقود السيارة، وعندما ترجل المطلوب من السيارة أطبقت عليه القوة محاولة توقيفه إلا أنه أخرج قنبلة يدوية ونزع منها مسمار الأمان ثم حاول الصعود إلى السيارة لكنه لم يتمكن من ذلك بعد أن لاذ سائقها بالفرار مطلقا النار".

وأضافت "في هذه الأثناء انقض أحد الضباط على المطلوب وضمه باتجاهه ثم تشاجر معه محاولا منعه من رمي القنبلة اليدوية فسقطا معا إلى المسلك الآخر من أوتوستراد جونيه عندها تمكن المطلوب من رمي القنبلة باتجاه القوة، إلا أن ردة الفعل الفورية للضابط أنقذت العناصر بحيث أقدم على ركل القنبلة بقدمه وإبعادها حرصا على سلامة القوة التي تمكنت من توقيف المطلوب".

وذكرت أن ضابطين أصيبا جراء شظايا القنبلة كما أصيب أحد الرتباء بشظية في فخذه الأيمن ما استدعى إدخاله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف سائق السيارة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا