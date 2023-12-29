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ملك الأردن ورئيس الوزراء الكندي يدعوان لتكثيف الضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

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ملك الأردن ورئيس الوزراء الكندي يدعوان لتكثيف الضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة
Globallookpress
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تلقى ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، دعا خلاله إلى تكثيف الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد ملك الأردن ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام، مشيرا إلى جهود الأردن بهذا الخصوص.

وشدد الملك عبدالله الثاني على رفض الأردن التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا إلى التصدي لأعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجدد الملك التأكيد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

 

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

 

 

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